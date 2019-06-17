الاتحاد يبعد رودريجيز وسانوجو

طلب خوزيه سييرا، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تغيير عدد من محترفي الفريق الأجانب، وعلى رأسهم الثنائي الإيفواري سانوجو، والرأس الأخضري جاري رودريجيز. وأبلغت “الرياضية” مصادرُ خاصة، أن أنمار الحائلي المرشح لرئاسة نادي الاتحاد سيجتمع بعد عقد الجمعية العمومية وتنصيبه رئيساً مع وكلاء أعمال اللاعبين الذين أبدى سييرا رغبته في الاستغناء عنهم، حسب التقرير الفني المقدم لإدارة ناديه، وذلك لبحث الحلول المقترحة لإبعادهم عن الصفوف الاتحادية، إما بإعارتهم أو بيع المدة المتبقية من عقودهم.
وبينت المصادر نفسها، أن سييرا وضع دول أمريكا الجنوبية هدفاً لاستقطاب عناصر أجنبية منها لدعم الاتحاد وفي مقدمتها تشيلي.
ويسلط النادي الغربي مع مدربه التشيلي بؤرة التركيز على منافسات بطولة كوبا أمريكا على أمل اقتناص أحد الأسماء المميزة لارتداء القميص الأصفر.
يذكر أن الاتحاد وقع مع جاري رودريجيز عقداً يمتد نحو أربعة مواسم ونصف الموسم، لم يمض منه إلا موسم واحد، في حين تبقى من مدة عقد سانوجو نحو موسمين ونصف الموسم، بعد أن تم التوقيع معه في وقت سابق لمدة ثلاثة مواسم ونصف.