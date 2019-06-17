نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > أول تعليق من “حمدالله” بعد ابتعاده عن تشكيلة منتخب بلاده في كأس إفريقيا
17/06/2019   1:04 م

أول تعليق من “حمدالله” بعد ابتعاده عن تشكيلة منتخب بلاده في كأس إفريقيا

+ = -
1340

أبدى مهاجم نادي النصر والمنتخب المغربي عبدالرزاق حمدالله تحسره على عدم مشاركته في كأس إفريقيا، وتمثيل منتخب بلاده، بعد ابتعاده من معسكر أسود الأطلسي التحضيري.

وقال حمدلله في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لقد تأجل الحلم، حلم تمثيل وطني في كأس إفريقيا ولكن لم يضع، بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، وشكراً لمساندة الجمهور، أحبكم كثيراً”.

يذكر أن طبيب المنتخب المغربي قال في تصريحات سابقة، إن حمدالله أبلغه بأنه لم يعد يشعر بالارتياح داخل صفوف المنتخب، ولن يكون بمقدوره العطاء، وسيؤثر ذلك سلباً على أدائه داخل الملعب.وفق “أخبار 24”.

أول تعليق من “حمدالله” بعد ابتعاده عن تشكيلة منتخب بلاده في كأس إفريقيا

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885049058.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.