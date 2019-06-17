أول تعليق من “حمدالله” بعد ابتعاده عن تشكيلة منتخب بلاده في كأس إفريقيا

أبدى مهاجم نادي النصر والمنتخب المغربي عبدالرزاق حمدالله تحسره على عدم مشاركته في كأس إفريقيا، وتمثيل منتخب بلاده، بعد ابتعاده من معسكر أسود الأطلسي التحضيري.
وقال حمدلله في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لقد تأجل الحلم، حلم تمثيل وطني في كأس إفريقيا ولكن لم يضع، بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، وشكراً لمساندة الجمهور، أحبكم كثيراً”.
يذكر أن طبيب المنتخب المغربي قال في تصريحات سابقة، إن حمدالله أبلغه بأنه لم يعد يشعر بالارتياح داخل صفوف المنتخب، ولن يكون بمقدوره العطاء، وسيؤثر ذلك سلباً على أدائه داخل الملعب.وفق “أخبار 24”.