تركي آل الشيخ عن تجهيزه لفريق أوروبي جديد: “المرة دي حاجة تانية”

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تفاصيل جديدة حول تجربته في إنشاء ناد جديد خلفا لتجربة “بيراميدز” الذي ينشط بالدوري المصري.
وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن محمد جمال العاصي الذي شغل منصب المدير التنفيذي لبيراميدز، يقوم بالتجهز لفريق أوروبي جديد، قائلا: “العاصي بيتجهز لفرقة أوروبا، العاصي مكتوب له كل صيف موال، لكن المرة دي حاجة تانية”.
ونشر آل الشيخ، مقطعا مصورا للعاصي وهو يقول “في المرة الماضية قمنا بتكوين الفريق في 23 يوما، نتمنى هذه المرة نحصل على مدة أطول”، لكن آل الشيخ رد عليه مازحا: “هذه المرة في 15 يوما”.وفق “أخبار 24”.
وكان آل الشيخ، أعلن مؤخرا عزمه خوض تجربة جديدة في مكان آخر، وتمنى التوفيق لنادي بيراميدز في المستقبل.