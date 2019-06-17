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اخبار رياضية > عقب إغلاق أبواب الترشح للمرة الثانية.. المريسل: النصر في مهب الريح!
17/06/2019   1:03 م

عقب إغلاق أبواب الترشح للمرة الثانية.. المريسل: النصر في مهب الريح!

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علق الإعلامي عبد العزيز المريسل عقب تداول أنباء تفيد بأن أعضاء مجلس إدارة نادي النصر السابقة قرروا جميعاً عدم الترشح لرئاسة النادي خلال الفترة الحالية، وسيكتفون بما قدموه تماماً مثل الرئيس سعود السويلم، وأن أبواب الترشح لرئاسة نادي النصر ستغلق هذا الأسبوع للمرة الثانية دون تقدم مرشح.

وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي على تويتر ” حالياً و في هذه اللحظة و بعد الأحداث الجديدة المتمثلة بقرار كل إدارة سعود السويلم بعدم ترشيح نفسها لرئاسة نادي النصر أستطيع أن أقول و بكل أسف بأن ” النصر في مهب الريح “.وفق “المرصد”.

وأضاف ” ولكن ما ضاقت إلا فرجت.. هكذا عودنا العالمي”.

عقب إغلاق أبواب الترشح للمرة الثانية.. المريسل: النصر في مهب الريح!

اخبار رياضية
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