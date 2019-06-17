“الشؤون البلدية” تنشر مسودة نظام تصنيف المقاولين الجديد.. تعرف على أبرز بنوده

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية نشر مسودة نظام تصنيف المقاولين الجديد عبر بوابتها الإلكترونية، وذلك بهدف استطلاع رأي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين.
وبينت الوزارة أن نشر المسودة يأتي انطلاقا من مبدأ تحقيق التشاركية والشفافية وتحسين وتطوير الأدوات التنظيمية، مؤكدة أنها تود الاطلاع وإبداء الملاحظات والمرئيات خلال شهر من تاريخ نشره.
وتتضمن مسودة النظام 23 مادة أبرزها عدم جواز قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع خاص بالوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية، من قبل أي مقاول غير مصنف، كما أنه يتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجالٍ أو نشاطٍ واحدٍ أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقاً للمعايير والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن هذا النظام يحل محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /18) وتاريخ 20/03/1427هـ ولائحته التنفيذية، وكل ما يتعارض معه من أحكام وقرارات.