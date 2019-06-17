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أخبار محلية > بناءً على توجيهات خادم الحرمين.. جهات حكومية تواصل أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة
17/06/2019   1:00 م

بناءً على توجيهات خادم الحرمين.. جهات حكومية تواصل أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

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صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة.

ويبدأ العمل بصيانة الكعبة اليوم الإثنين باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية والخبرات؛ حيث تسعى جميع الأجهزة الحكومية إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لراحة زوار بيت الله الحرام، وتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

وتشرف وزارة المالية ممثلةً بمكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة.وفق “أخبار 24”.

بناءً على توجيهات خادم الحرمين.. جهات حكومية تواصل أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

أخبار محلية
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