أوضح أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر، حكم تأخير قضاء صيام رمضان إلى ما بعد رمضان الذي يليه، لافتاً إلى أن من أخره دون عذر فهو آثم.
وقال الشيخ السبر خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن العلماء كلهم يرون عدم جواز تأخير قضاء صيام رمضان إلى ما بعد رمضان التالي، وأن من أخره دون عذر وتعمد ذلك فهو آثم.
وأضاف أن من أخر صيام القضاء لعذر سواء لمرض أو لغيره فاختلف أهل العلم فيه إلى فريقين، أحدهما يرى أنه يجب عليه القضاء مع كفارة وهي إطعام عن كل يوم مسكين، والقول الثاني أن يصوم الشخص بعد رمضان وليس عليه إلا القضاء دون الكفارة.
وفق “أخبار 24”