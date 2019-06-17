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أخبار محلية > “الأرصاد” تصدر عدة تنبيهات حول طقس المملكة وتحذر من موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة
17/06/2019   12:58 م

“الأرصاد” تصدر عدة تنبيهات حول طقس المملكة وتحذر من موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات حول طقس المملكة اليوم (الإثنين)، محذرة من موجة حارة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في عدد من المناطق.

وتضمن التنبيه الأول تحذيرا من موجة حارة تضرب المنطقة الشرقية وتشمل كلا من: الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة، وتبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء.

وحذر التنبيه الثاني من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك في منطقة عسير وتبدأ من 9 صباحا حتى 8 مساء.وفق “أخبار 24”.

وشمل التنبيه الثالث تحذيرا أيضا من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية، بمنطقة جازان وتشمل كلا من: الدرب وبيش وصامطة وفرسان، وتبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 8 مساء.

“الأرصاد” تصدر عدة تنبيهات حول طقس المملكة وتحذر من موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة

أخبار محلية
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