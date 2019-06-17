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أخبار محلية > اليوم.. جلسة جديدة بـ”جزائية مكة” في قضية “حـرق سيارة سلمى البركاتي”
17/06/2019   8:24 ص

اليوم.. جلسة جديدة بـ”جزائية مكة” في قضية “حـرق سيارة سلمى البركاتي”

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تُعقد اليوم (الإثنين)، جلسة جديدة بالمحكمة الجزائیة في مكة المكرمة؛ للنظر في قضیة حرق سیارة المواطنة سلمى البركاتي أمام منزلھا في محافظة الجموم.

وأوضح محامي المدعیة وفقاً لـ”عكاظ”، أن الإجراء المُتخذ من المحكمة الجزائية بتحويل المعاملة لهيئة النظر صحيح حتى يتم تقدير التعويض، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتخذ بعد ثبوت الإدانة.

وبيّن أن القضية متوقفة على التقدير للبت فيها كاملة في الحق العام والخاص، لافتاً إلى أن موكلته متمسكة بتشديد العقوبة على المتسببين في حـرق سيارتها.

يشار إلى أن القضیة سبق وأن جرى تأجیلھا في رمضان الماضي؛ لحین وصول تقديرات التعويضات التي طلبتھا المحكمة من لجنة الخبراء.

اليوم.. جلسة جديدة بـ”جزائية مكة” في قضية “حـرق سيارة سلمى البركاتي”

أخبار محلية
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