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أخبار محلية > مصادر: معلومات جديدة بشأن الطيار السعودي المفقود بالفلبين ستكشف خلال 48 ساعة
17/06/2019   8:23 ص

مصادر: معلومات جديدة بشأن الطيار السعودي المفقود بالفلبين ستكشف خلال 48 ساعة

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ذكرت مصادر أن هناك معلومات جديدة ستقدم خلال 48 ساعة، بشأن مصير الطيار السعودي عبدالله الشريف المفقود منذ 30 يوماً، والذي اختفى خلال طلعة جوية تدريبية مع مدربه الفلبيني.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن المعلومات الجديدة جاءت بعد دراسة المختصين لإقلاع الطائرة واتجاهها وسرعتها وفقدان الاتصال بها، إضافة إلى المعلومات التي عثروا عليها خلال فترة البحث.

وبيّنت أن الباحثين عن الطيار المفقود استخدموا أحدث الأجهزة لتغطية منطقة البحث المحددة في البحر وفي جزيرة أوكسيدنتال ميندور، بمساحة إجمالية تقدر بـ 21 كم وعرض 7 كم، في وقت لم يتم العثور فيه على أي حطام للطائرة أو أشلاء أو أي متعلقات.

وكان عبدالله الشريف، الذي يدرس الطيران في الفلبين برفقة شقيقه، قد خرج مع مدربه للتدريب في 17 مايو الماضي، ثم اختفيا ولم يُعثر عليهما حتى الآن.

مصادر: معلومات جديدة بشأن الطيار السعودي المفقود بالفلبين ستكشف خلال 48 ساعة

أخبار محلية
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