هكذا علق وزير الشؤون الإسلامية على حوار الأمير محمد بن سلمان

علق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على الحوار الذي أجراه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع صحيفة “الشرق الأوسط”، والذي وصفه بالتاريخي.
وأكد آل الشيخ أن ولي العهد كان متألقاً في فضاء الوطنية والسياسة والوضوح والشفافية، مبيناً أن حواره كان تاريخياً ينضج بالقوة والاعتدال مع هيبة ومحافظة على الثوابت الوطنية.
وأضاف عبر حسابه في “تويتر”، أن حوار ولي العهد كان متجرداً من الحقد والكراهية والظلم، ونسيج وحدة في الدفاع عن الدين والمواطن والوطن، مختتما: “اللهم كن له راعياً”.وفق “أخبار 24”.