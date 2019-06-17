هذا ما جرى للبشير خلال استجوابه أمام النيابة العامة السودانية

كشفت وكالة الأنباء السودانية عن تفاصيل عملية استجواب الرئيس المعزول عمر البشير، أمس (الأحد)، في النيابة العامة، بعد نقله ضمن قوة وحراسة أمنية مشددة من سجن كوبر إلى نيابة مكافحة الفساد، حيث خضع لإجراءات التحقيق بواسطة النيابة المختصة.
وأوضح وكيل النيابة الذي باشر التحقيق مع البشير، أن النيابة أبلغته بأنه يواجه تهماً بموجب المادتين 5 و9 حيازة النقد الأجنبي والمادة 6 الثراء الحرام والمادة 7 الحصول على هدية بطريقة غير قانونية.
وأوضح مصدر بالنيابة العامة أنه تم إخطار البشير بحقه في استئناف التهم خلال أسبوع من الآن لوكيل أول النيابة، وأنه في حالة رفض الاستئناف، يستأنف لوكيل النيابة الأعلى، الذي يعتبر قراراه نهائياً، قبل أن يحال الملف للمحكمة المختصة.وفق “أخبار 24”.
وبيّنت المصدر أن التهم تم توجيهها بحضور البشير، وممثلي الدفاع على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر، ومحمد الحسن الأمين، وهاشم أبو بكر الجعلي.