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اخبار رياضية > مصادر .. برانكو يقود الأهلي لمدة موسمين
16/06/2019   11:31 م

مصادر .. برانكو يقود الأهلي لمدة موسمين

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كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، أن النادي الأهلي وقع مع المدرب الكرواتي برانكو لمدة موسمين، لقيادة الدفة الفنية، بدعم من الأمير منصول بن مشعل.

وحصلت المصادر ذاتها على صور خاصة، لتواجد الكرواتي في النمسا، للوقف على جاهزية معسكر الفريق، الذي سينطلق خلال الأيام المقبلة، استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.

هذا وينتظر الأهلي تزكية أحمد الصائغ رئيساً جديداً له، حيث يعتبر المترشح الوحيد لرئاسة النادي الغربي، بعد انتهاء فترة عبدالله البترجي المكلف من قبل هيئة الرياضة.

وخاض برانكو عدة تجارب تدريبيه، أبرزها مع دينامو زغرب الكرواتي ونادي الاتفاق السعودي والوحدة الإماراتي بيرسبولس الإيراني.

مصادر .. برانكو يقود الأهلي لمدة موسمين

اخبار رياضية
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