مصادر .. الجليل يتراجع.. والنصر بلا رئيس للمرة الثانية

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة أن أعضاء مجلس إدارة نادي النصر السابقة قرروا جميعاً عدم الترشح لرئاسة النادي خلال الفترة الحالية، وسيكتفون بما قدموه تماماً مثل الرئيس سعود السويلم.
وبينت ذات المصادر أن أبواب الترشح لرئاسة نادي النصر ستغلق هذا الأسبوع للمرة الثانية دون تقدم مرشح، وستحدد هيئة الرياضة موعد جديد ثالث للترشح.
وكانت “الرياضية” قد أشارت إلى اتفاق أصحاب القرار في النادي العاصمي على دعم عبد العزيز الجليل مرشحاً وحيداً لتولي مهام رئاسة النادي خلفا لسعود السويلم، إلا أن آخر التطورات أشارت إلى عدم رغبة الجليل وأعضاء مجلس الإدارة الحالية في النادي بموصلة العمل والاكتفاء بما قدموه خلال الفترة الماضية.
يذكر أن رئيس النصر السابق سعود السويلم أعلن في وقت سابق ترجله عن كرسي الرئاسة في النادي العاصمي وعدم نيته الترشح في الانتخابات المقبلة لرئاسة النادي، مشبراً إلى أن ظروفه الخاصة حالت دون إستمراره في رئاسة النادي، بعد أن نجحت في تحقيق إنجاز استثنائي تمثل في تحقيق لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.