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اخبار رياضية > النصر والفيحاء يستقبلان مترشحي الرئاسة
16/06/2019   11:29 م

النصر والفيحاء يستقبلان مترشحي الرئاسة

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بدأ يوم الأحد، البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء إدارة ناديي النصر للمرة الثانية والفيحاء، نظراً لعدم تقدم أي مترشح في الفترة الماضية، والتي انتهت الثلاثاء الماضي.

ويفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي العاصمي في 16 من يونيو الجاري، لمدة ثلاث أيام، فيما يتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، ابتداءً من 19 من ذات الشهر لمدة يومين، ويتسقبل الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين في يوم 21، ويتم النظر في الطعون المقدمة لمدة يومين تبدأ يوم 22، فيما تعلن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم 24، وحدد يوم 25 موعداً الاقتراع وعقد الجمعية العمومية، فيما يستقبل الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية في يوم 26، أمام النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية، فسيتم على مدى يومين ابتداءً من 27 من ذات الشهر.وفق “الرياضية”.

النصر والفيحاء يستقبلان مترشحي الرئاسة

اخبار رياضية
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