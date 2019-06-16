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اخبار رياضية > اتحاد الكرة: لم يتقدم أحد للطعن والتظلم على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة
16/06/2019   11:29 م

اتحاد الكرة: لم يتقدم أحد للطعن والتظلم على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة

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أعلنت لجنة الاستئناف الانتخابية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عدم تقدم أي شخص للطعن والتظلم ضد استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وقالت في بيانٍ صدر عنها اليوم الأحد إنه لم يتقدم لها أي شخص بتظلمه جراء الاستبعاد من الترشح أو الطعن ضد أي من المرشحين، سواء كان بواسطة الأمانة العامة لاتحاد الكرة أو البريد الإلكتروني الرسمي للجنة خلال الفترة المحددة لقبول الطعن والتظلم.

وأكدت أن هذا الأمر ترتب عليه قفل باب استقبال الطعون والتظلمات على قوائم المرشحين دون تقديم أي طلبات.

وكانت القوائم الأولية لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلِنت في الخامس من شوال الجاري، وتم التأكيد حينها على حق كل من لديه تظلم بسبب استبعاده من الترشح حتى عصر الثلاثاء الماضي الموافق 8 شوال.وفق “أخبار 24”.

اتحاد الكرة: لم يتقدم أحد للطعن والتظلم على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة

اخبار رياضية
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