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أخبار محلية > الجمارك: منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبية اعتباراً من 23 أغسطس
16/06/2019   11:27 م

الجمارك: منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبية اعتباراً من 23 أغسطس

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أعلنت الجمارك السعودية أنه ابتداءً من تاريخ 23 أغسطس القادم، سيُمنع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية، وذلك وفقًا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل.

ونصّ نظام الختم الضريبي على أنه علامة مميزة في شكل ملصق أو رمز يحتوي على بيانات رقمية، يوضع على السلع الانتقائية، ويُطلب ويوضع ويُتابع من خلال برنامج تحكُّم وتتبُّع، كما يُفعل إلكترونيا.

كما ألزم النظام منتجي ومستوردي السلع الانتقائية بالمعايير الخاصة بالختم ‏والنظام عموماً للسماح لهم‎ ‎بالاستيراد والبيع في المملكة، وحدد المنتجات المعنية بالتبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة.وفق “أخبار 24”.

الجمارك: منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبية اعتباراً من 23 أغسطس

أخبار محلية
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