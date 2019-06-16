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أخبار محلية > المحاكم الإدارية ترفض الدعاوى المرفوعة ضد “العقاري” وتؤيد إجراءات تحويل المستفيدين إلى القرض المدعوم
16/06/2019   11:26 م

المحاكم الإدارية ترفض الدعاوى المرفوعة ضد “العقاري” وتؤيد إجراءات تحويل المستفيدين إلى القرض المدعوم

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رفضت المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم، اليوم الأحد، النظر في الدعاوى المرفوعة ضد الصندوق العقاري المستندة على القرار 82، وأيدت إجراءات الصندوق بتحويل مستفيديه إلى القرض المدعوم.

وأصدرت المحكمة وفقاً لـ”سبق” عدداً من الأحكام لصالح الصندوق، تقضي بإلغاء الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية، وذلك بعد تقديم الصندوق مذكرة تتضمن القرار الصادر حديثاً من مجلس الوزراء رقم 554 الذي يقضي بتعديل القرار رقم 82 من نظام الصندوق.

تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الإدارية أصدرت خلال الفترة الماضية أحكاماً بسبب اللبس في القرار 82 قبل أن يتم إيضاحه وتفسيره من قبل مجلس الوزراء في رمضان الماضي.

المحاكم الإدارية ترفض الدعاوى المرفوعة ضد “العقاري” وتؤيد إجراءات تحويل المستفيدين إلى القرض المدعوم

أخبار محلية
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