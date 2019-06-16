إعلان نتائج القبول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.. وهذه هي النسبة المطلوبة

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نتائج القبول للعام الدراسي القادم 1440 / 1441هـ، ووصلت النسبة المركبة المطلوبة للقبول إلى 91، لاختيار الطلاب المتفوقين دراسيا ذوي القدرات العالية.
وحددت الجامعة النسبة المركبة المطلوبة للقبول باحتساب 20% من نتيجة الشهادة الثانوية و30% من نتيجة اختبار القدرات العامة و50% من نتيجة الاختبار التحصيلي، وتم بناء على ذلك قبول كل من حصل على درجة مركبة (91) أو أكثر.
وهنّأ مدير الجامعة الدكتور سهل عبد الجواد الطلاب المقبولين، مؤكداً سعي الجامعة في كل عام لاستقطاب الطلاب المتميزين دراسياً المتمتعين بقدرات عالية، وأن قبول الطلاب المستجدين يكون في برنامج السنة التحضيرية، بهدف إعدادهم أكاديمياً وعلمياً وتزويدهم بالمهارات اللازمة وتهيئتهم للدراسة الجامعية.
وأضاف عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور سعد الشهراني أنه يمكن الاطلاع على النتائج على موقع إدارة القبول في الجامعة www.Kfupm.Edu.Sa/Admissions, كما أرسلت رسائل نصية إلى الطلاب المتقدمين، لافتا إلى أنه يجب تأكيد القبول ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً اعتباراً من اليوم ولمدة 4 أيام على نفس الموقع الإلكتروني، وسيُلغى قبول الطالب في الجامعة إذا لم يلتزم بتلك الإجراءات.وفق “أخبار 24”.
وأشار الشهراني إلى أن الطالب الذي يستكمل إجراءات التأكيد ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً سوف يتمكن من الحصول على خطاب القبول مباشرةً، ومن ثم الحضور إلى الجامعة في البرنامج التعريفي الذي يسبق بدء الدراسة بأيام، حسب المعلومات المذكورة في خطاب القبول.