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أخبار محلية > 8 مخالفات سلوكية يُسمح لقائدي المدارس برفعها للجهات الأمنية.. تعرّف عليها
16/06/2019   11:20 م

8 مخالفات سلوكية يُسمح لقائدي المدارس برفعها للجهات الأمنية.. تعرّف عليها

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أدرجت وزارة التعليم 8 مخالفات سلوكية تُجيز لقائد أو قائدة المدرسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية الرفع للجهات الأمنية بحق من يقترفها بعد التثبت من وجود أدلة واضحة وقطعية الدلالة على فعل تلك المخالفات.

وتتضمن المخالفات، وفقا لـ”عكاظ”، الاستهزاء بشعائر الإسلام، اعتناق الأفكار أو المعتقدات الهدامة أو ممارسة طقوس دينية محرمة، وحيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات والمسكرات، والقيادة إلى أفعال الرذيلة، وممارسة أعمال السحر.

كما شملت استخدام الأسلحة النارية أو ما في حكمها أو الطعن بآلة حادة، والاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من المعلمين أو الإداريين أو من في حكمهم، وابتزاز المعلمين أو الإداريين أو من في حكمهم بتصويرهم أو الرسم المسيء لهم ونشره على الشبكة العنكبوتية.

وأوضحت الصحيفة أن هناك تنسيقا بين وزارتي الداخلية والتعليم والنيابة العامة بشأن قضايا الاعتداء داخل أسوار التعليم، بوضع آلية مقننة وضابطة لكل إجراءات التعامل التربوي مع مشكلات الطلبة وسلوكهم، فيما رأت التعليم ترك معالجة المخالفات والمشكلات السلوكية الأخرى لإدارات التعليم.

8 مخالفات سلوكية يُسمح لقائدي المدارس برفعها للجهات الأمنية.. تعرّف عليها

أخبار محلية
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