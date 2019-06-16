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أخبار محلية > بالفيديو.. الفنان خالد عبدالرحمن: تعافيت من آلام الكلى بعد تناول لحم الضبع
16/06/2019   8:48 م

بالفيديو.. الفنان خالد عبدالرحمن: تعافيت من آلام الكلى بعد تناول لحم الضبع

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كشف الفنان خالد عبدالرحمن أنه كان يعاني من آلام الكلى، وأنه تعافى منها بعدما تناول لحم الضبع.

وقال عبدالرحمن، خلال لقاء في برنامج “صباح السعودية”، إنه كان يعاني من آلام الكلى وقرر أن يصطاد الضبع الأبيض، بعدما سمع أن له فوائد طبية ويساهم في علاج الكلى.

وأضاف أن هذا النوع من الضباع يعيش في مكانين فقط في العالم (جنوب المملكة وفي أفريقيا) ويُعتبر من النوادر.

وأبان أنه تمكّن من اصطياد الضبع الأبيض، لكنه لم يذبحه وقرر اصطياد ضبع آخر من النوع العادي، وقام بذبحه وأكل لحمه وشرب مرقه، ما ساهم في شفائه من آلام الكلى.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الفنان خالد عبدالرحمن: تعافيت من آلام الكلى بعد تناول لحم الضبع

أخبار محلية
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