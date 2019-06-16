في نموذج إنساني نادر.. مواطن يعلن تبرعه بكليته لإنقاذ حياة أي مريض يطابقه صحياً

قدم مواطن ثلاثيني يقيم بإحدى محافظات الباحة نموذجا إنسانيا نبيلا ونادرا، بعد أن أعلن التبرع بكليته لأي شخص يعاني فشلا كلويا ويطابقه صحيا، دون أي مقابل.
وأكد المواطن أبو صالح الزهراني أهمية العمل التطوعي وإنقاذ حياة الآخرين، وأنه عمل غير مرتبط بالاستقرار المالي أو الوظيفي، قائلا: “بدأت التبرع بالدم منذ دراستي الجامعية قبل قرابة 10 سنوات، والآن أنا أعلن تبرعي بكلية لأي مريض كلى فصيلته +A ويحدث مطابقة صحية لوجه الله”.
وأضاف وفقا لـ”سبق”: “تبرعي بالكلية دون مقابل، وأنتظر تواصل المحتاج لأقدّمها له، وهذه هي أخلاقيات الشعب السعودي”.