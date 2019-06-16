“حساب المواطن” يعلن بدء تلقي طلبات الاعتراض على الدفعة الـ19

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم (الأحد) بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة التاسعة عشرة (يونيو 2019).
وأوضح البرنامج أنه يمكن تقديم الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية عبر هذا الــرابــط .
وأودع حساب المواطن الإثنين الماضي 2.5 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة 19 لشهر يونيو الجاري، مبيناً أن إجمالي مدفوعات البرنامج منذ إطلاقه تجاوزت 45 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.
وبلغت نسبة المستفيدين الذين استوفوا شروط الاستحقاق في الدفعة الأخيرة 83%، وتجاوز عددهم 12.4 مليون مستفيد وتابع، بينما بلغ إجمالي المدفوعات بأثر رجعي منذ انطلاق البرنامج حتى الآن 342 مليون ريال.