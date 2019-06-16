سفير المملكة باليونان يحذر من سرقات تستهدف الفلل وحقائب اليد ويوضح آلية تعامل السفارة معها

كشف سفير المملكة باليونان عصام بيت المال، أسباب تعرض السائحات السعوديات للسرقة بالعاصمة أثينا، مبيناً أنها تعود إلى مظهرهن الواضح من حيث ارتداء الحجاب ولبس إكسسوارات ثمينة كالساعات والحلي.
وأوضح السفير بيت المال، أن التحذير الذي أطلقته السفارة الأسبوع الماضي للسياح السعوديين بشكل عام يعد أمرا روتينيا؛ بسبب كثرة السرقات التي يتعرض لها السياح الأجانب بشكل عام والسعوديين بشكل خاص.
وبين وفقا لـ”مكة” أن السرقات تستهدف حقائب اليد، أما في الجزر -خاصة “ميكونوس”- فتتعدى إلى اقتحام الفلل المفروشة وسرقة ما بداخلها أثناء غياب السكان، مشيرا إلى أن النزول في فنادق هو الأكثر أمنا.
وأشار إلى أنه منذ عيد الفطر تم تسجيل أربع حالات سرقة كلها بمنطقة وسط البلد بمدينة أثينا، مؤكداً أن السفارة تتعامل باحترافية مع الصعوبات التي يتعرض لها السياح السعوديون، إذ يتم استخراج تذكرة مرور لتمكن المواطن من العودة للمملكة في حال سرقة جوازه، وإذا احتاج إلى خدمات أخرى كتسديد قيمة السكن يتم السداد من قِبل السفارة.
وتوقع السفير السعودي في اليونان زيادة كبيرة هذا العام في عدد السياح السعوديين بسبب تشغيل رحلات الخطوط السعودية من الرياض مباشرةً.