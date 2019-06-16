الأهلي يضم العبسي.. ويرفض عرض ريفربليت لدياز

اتفقت إدارة النادي الأهلي مع نظيرتها في التعاون على انتقال قائد الفريق وقلب الدفاع طلال العبسي، لصفوف الفريق الأهلاوي الأول.
ويسعى الأهلي لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع أبرز اللاعبين المحليين والأجانب، خصوصًا في خط الدفاع، فبعد صفقة انتقال الظهير الأيسر لفريق الحزم خالد البركة، تتم حاليًا المفاوضات مع العبسي.
وكان العبسي قد ألمح إلى تلقيه عرضًا، من خلال تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جاء نصها: «أسأل االله التوفيق».
ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تم الاتفاق على كامل التفاصيل، وساهم العبسي في قيادة التعاون لتحقيق أول لقب في تاريخ النادي، بعد التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم المنصرم.وفق “المدينة”.
وأشارت المصادر إلى أن الأهلاويين يدرسون التعاقد مع لاعب محلي بارز، ويحيطون المفاوضات بالسرية خشية من دخول أطراف أخرى.
من جهة أخرى رفضت إدارة الأهلي عرضًا من نادي ريفربليت الأرجنتيني للتعاقد مع المدافع التشيلي باولو دياز بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، وطلبت الإدارة الأهلاوية مبلغ 5 ملايين دولار لبيع عقد اللاعب بشكل كامل.