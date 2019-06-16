الحائلي ينتظر «تزكية» الاتحاديين … وتوجه للتعاقد مع ثلاثي محترف

كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن توجه إدارة نادي الاتحاد الجديد برئاسة إنمار الحائلي للتعاقد مع ثلاثة محترفين أجانب لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الرياضي المقبل إضافة لعدد من العناصر المحلية، وسط أنباء إعلامية تناولت اقتراب النادي من التوقيع مع صانع الألعاب الأرجنتيني ايميليانو فيشيو لاعب وسط فريق شباب أهلي دبي والذي سبق أن أشرف مدرب الفريق خوسيه لويس سييرا الإشراف على اللاعب إبان تدريبه الفريق الإماراتي بداية الموسم الماضي.
من جهة أخرى، تعلن اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرياضة غداً القائمة النهائية للمرشحين والناخبين لنادي الاتحاد وذلك بعد فحصها والنظر في الطعون المقدمة تجاه القائمة على مدار يومين. وتعقد الجمعية العمومية بعد غداً الثلاثاء لتزكية إنمار الحائلي المرشح الوحيد لتولي سدة المسؤولية بالنادي وأعضاء المجلس المكون من أحمد كعكي نائباً للرئيس وأعضاء المجلس فيصل صالح التركي، وإبراهيم أحمد بخيت، وعبد الوهاب أحمد عابد، وممدوح عائد الحربي، ولؤي جهاد غلاييني، وأحمد عمر القطب، وحسن عبد الله باروم قبل أن يتم اعتمادها من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة.
وستناقش الجمعية العمومية لنادي الاتحاد التي ضمت قائمتها 44 شخصا المالية للنادي وملف المرشح الوحيد لرئاسة النادي إنمار الحائلي قبل تزكيته للفترة القانونية الممتدة لـ4 سنوات بعد أن أغلق باب الترشح دون أن يتقدم أي مرشح غيره. في الوقت الذي تغيب فيه عدد من أعضاء الشرف المؤثرين ورؤساء سابقون عن القائمة الأولية للأسماء التي يحق لهم التصويت لاختيار الرئيس المرشح وأعضاء مجلس الإدارة.
وكان الحائلي تولى سدة المسؤولية في نادي الاتحاد منتصف يونيو (حزيران) الماضي خلفاً لحاتم باعشن الرئيس السابق إلا أنه لم يستمر طويلاً قبل مغادرته كرسي الرئاسة الذي ينتظر أن يعود إليه تزامناً مع انتهاء عقد الجمعية العمومية للنادي الثلاثاء المقبل.
فيما سيعقد مجلس إدارة نادي الاتحاد الجديد أول اجتماعاته لتوزيع المناصب والمهام على أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.
وينتظر أن يبدأ مجلس إدارة الاتحاد الجديد بقيادة الحائلي مرحلة جديدة، يتطلع إليها الاتحاديون وأن يتم تدعيم صفوف الفريق بخيارات فنية محلية وأجنبية تشكل إضافة للفريق الأول وتعيده للتوهج وبلوغ منصات التتويج.
ويبدأ الفريق الأول بنادي الاتحاد الإعداد للموسم الجديد في 3 يوليو (تموز) المقبل بالتجمع حيث خصصت الأيام الثلاثة الأولى التي تلي تجمع اللاعبين لعمل الكشوفات الطبية وذلك قبل السفر للمعسكر الإعدادي الخارجي والذي سيقام في بريطانيا خلال الفترة من 6 يوليو (تموز) المقبل وحتى 27 من ذات الشهر قبل العودة إلى جدة وبدء الإعداد لانطلاقة منافسات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا والذي سيلتقي فيها أذوب أهان أصفهان في الـ5 من شهر أغسطس (آب) المقبل في مواجهة الذهاب بمدينة دبي الإماراتية، بينما ستنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد في ٢٢ أغسطس المقبل.