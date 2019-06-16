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اخبار رياضية > تحركات شرفية في النصر لانتخاب رئيس
16/06/2019   12:50 م

تحركات شرفية في النصر لانتخاب رئيس

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كثف العديد من رجالات النصر اتصالاتهم واجتماعاتهم في الساعات القليلة الماضية من أجل إقناع أحد الشخصيات لتقديم أوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي لأربعة أعوام مقبلة، وتلقى الشرفي إبراهيم المهيدب العديد من الاتصالات من صناع القرار بالنصر من أجل اقناعه بتقديم أوراق ترشحه اليوم (الأحد) بعد أن تمت إعادة فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس لعدم تقدم أي شخص الأسبوع الماضي بعد أن اكتفى الرئيس السابق سعود آل سويلم بفترة التكليف حتى نهاية الموسم الماضي.

وتشير المصادر بأنه في حال رفض إبراهيم المهيدب تقديم أوراق ترشحه سيتم إقناع نائب الرئيس عبدالعزيز الجليل أو عضو مجلس الإدارة تركي الشويعر بتولي الرئاسة لمعرفته بكافة الأمور المالية والإدارية بالنادي.وفق “الرياض”.

تحركات شرفية في النصر لانتخاب رئيس

اخبار رياضية
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