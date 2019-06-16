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اخبار رياضية > اتحاد كلباء يكشف حقيقة منح بلعمري مهلة أخيرة
16/06/2019   12:49 م

اتحاد كلباء يكشف حقيقة منح بلعمري مهلة أخيرة

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تداولت وسائل الإعلام، خلال الساعات القليلة الماضية خبر عن منح نادي اتحاد كلباء مهلة للمدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب نادي الشباب السعودي من أجل حسم موقفه من العرض المقدم له.

وأصدر نادي اتحاد كلباء، بياناً رسمياً اليوم السبت يوضح من خلاله حقيقة تلك الأنباء المتداولة بشأن بلعمري الذي تتمسك إدارة الشباب السعودي باستمراره.

وقال النادي في بيانه: “تنفي شركة نادي إتحاد كلباء لكرة القدم خبراً مغلوطاً تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إعطاء مهله لبعض اللاعبين لفسخ عقودهم مع أنديتهم وهو ما يتنافى مع سياسة النادي الواضحة في التعاقد مع اللاعبين”.وفق “أخبار 24”.

اتحاد كلباء يكشف حقيقة منح بلعمري مهلة أخيرة

اخبار رياضية
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