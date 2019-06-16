بعد الحديث عن انتقاله للدوري الإيطالي.. “المريسل”: “حمد الله” مستمر مع النصر وقد يمدد عقده

أكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عدم وجود نية لدى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله لمغادرة فريق النصر، مبيناً أنه سيواصل حتى انتهاء عقده، ومن الممكن أن يمدده.
وكان الإعلامي المغربي جمال براوي ذكر في تصريح لإحدى الإذاعات المغربية أن حمد الله سينتقل خلال الموسم المقبل للعب في أحد الأندية الإيطالية، وأنه سيشارك في دوري أبطال أوروبا.
وأشار المريسل في فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” إلى أن عقد “حمد الله” مع نادي النصر يتضمن شرطاً جزائياً كبيراً، وأنه لا يوجد نادي بالمنطقة ككل يستطيع تحمل دفع مبلغ هذا الشرط الجزائي.وفق “أخبار 24”.
وقال إن لوائح “الفيفا” تتضمن أنه في مثل حالة “حمدالله” الذي لديه عقد سار؛ فإن أي ناد يتفاوض معه يغرم مالياً ويحرم من التسجيل لمدة سنتين.