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اخبار رياضية > لاعب مغربي ينفي سخريته من حمدالله
16/06/2019   12:48 م

لاعب مغربي ينفي سخريته من حمدالله

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نفى المغربي أيوب الكعبي لاعب نادي هيبي تشاينا فورتشون الصيني أن يكون للصورة التي نشرها عبر حسابه في تويتر أي أبعاد أخرى، مشيراً إلى أن الصورة كانت عفوية وحمدالله بمثابة الأخ الأكبر بالنسبة.

وكان الكعبي قام بنشر صورته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رفقة مهدي بن عطية؛ قائد المنتخب، وهو يبتسمان وفي مواجهتهما حمد الله عابس الوجه، معلقًا: “السعادة”، في لقطة تلمح لفرحته بما حدث مع الأخير.
وأثار موضوع انسحاب عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر وهداف الدوري السعودي من معسكر المنتخب المغربي والذي برره الاتحا المغربي بأنه يعاني من إصابة في الظهر، في حين أكدت مصادر أخرى أن بسبب مغادرته هو شعوره بأنه غير مرحب به من جانب اللاعبين.وفق “الرياضية”.

وقال الكعبي الذي تم استعباده من القائمة النهائية لأسود الأطلسي، في تغريدته التي نشرها عبر حسابه في تويتر: “لم يكن للصورة أي بعد فقط لقطة عفوية في التدريب … حمد الله أخي الأكبر الله يهدي الجميع”.

ويستهل أسود الأطلس مشوارهم في البطولة القارية بملاقاة ناميبيا في 23 من الشهر الجاري ثم كوت ديفوار يوم 28 ثم جنوب أفريقيا في الأول من يوليو المقبل.

لاعب مغربي ينفي سخريته من حمدالله

اخبار رياضية
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