ولي العهد موجهاً رسالة للمواطن: فخور بك.. وهذا ما قالوا إنه أصعب ما سأواجهه في التحول الاستراتيجي

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنه فخور بالمواطن السعودي الذي أصبح يقود التغيير، مشيراً إلى أن الكثيرين كان لديهم تخوف من الرؤية؛ بسبب حجم التغيير الذي تحتويه، لكن الشباب السعودي صار يتسابق أمامه ويقود التغيير.
وقال في حواره مع “الشرق الأوسط”: “أنا فخور بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير، بينما تخوف كثيرون من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه”.
وأضاف: “كان كثيرون يقولون لي إن أصعب ما سأواجهه في التحول الاستراتيجي هو المقاومة، ولكني رأيت أن هذا العامل ضئيل جداً في الشباب السعودي الذي صار يتسابق أمامي ويقود التغيير”.
واختتم: “أودّ الإشادة بدور الشباب مطعماً بالخبرات في الحراك الذي تعيشه المملكة، إنها رؤية شابة، روحها شابة، كما تحول النقاش من التغيير الذي نريده من الدولة إلى التغيير الذي نصنعه جميعاً”.وفق “أخبار 24”.