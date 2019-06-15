“سكني” يعلن أسماء 13 ألف مواطن استفادوا من الخيارات السكنية والتمويلية خلال مايو

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، أسماء 13,230 أسرة من المسجّلين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ممكن استفادوا من الخيارات السكنية والحلول التمويلية خلال شهر مايو، بينهم 5835 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت منذ بداية العام الجاري إلى 68,195 أسرة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة الإسكان أن قائمة الأسماء الجديدة التي أعلن عنها تأتي امتداداً لما أعلِن عنه مسبقاً، حيث استفاد من البرنامج خلال العام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة، وسجل أبريل الماضي استفادة 14,728أسرة، فيما يتواصل إعلان المزيد من المستفيدين ضمن برنامج “سكني” بشكل شهري.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف بن سالم السويلم، إن “سكني” يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، تماشياً مع برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.وفق “أخبار 24”.
وكان برنامج “سكني” أعلن مطلع العام الجاري عن أسماء 200 ألف أسرة يمكنها الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.