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أخبار محلية > وزير العمل والتنمية الاجتماعية يجتمع مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي
15/06/2019   6:01 م

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يجتمع مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي

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شارك معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون بين أعضاء دول المجلس والتنسيق حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي, بالإضافة للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد معاليه عدة اجتماعات ثنائية مع نظرائه الوزراء من روسيا، نيبال، كوريا وباكستان.

يذكر أن وفد المملكة يشارك في الدورة 108 من مؤتمر العمل الدولي الذي تحتفل فيه منظمة العمل الدولية بمرور 100 عام على إنشاءها.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يجتمع مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي

أخبار محلية
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