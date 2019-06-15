نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الفالح” يؤكد أهمية الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديدات إمدادات الطاقة العالمية
15/06/2019   6:01 م

“الفالح” يؤكد أهمية الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديدات إمدادات الطاقة العالمية

+ = -
716

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور خالد الفالح أهمية الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة العالمية واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي.

وقال خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين في اليابان اليوم السبت، إنه لا بد من العمل على توفير استثمارات استراتيجية لتأمين المزيج المستقبلي الأمثل من الطاقة، بما يشمل مصادر الطاقة التقليدية، التي تشهد تأخراً في الاستثمارات في كل من إنتاجها ورفع درجة نظافتها، إلى جانب مصادر الطاقة الجديدة.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه يجب أن يتوسع العالم في تمويل عمليات البحث والتطوير، بهدف تخفيف الآثار البيئية لاستخدام الطاقة، وأن يشمل هذا تطوير مصادر جديدة نظيفة للطاقة، وتعزيز الأداء البيئي للمصادر التقليدية التي ستظل تشكل الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة العالمي.

“الفالح” يؤكد أهمية الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديدات إمدادات الطاقة العالمية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885048800.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.