“الفالح” يؤكد أهمية الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديدات إمدادات الطاقة العالمية

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور خالد الفالح أهمية الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة العالمية واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي.
وقال خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين في اليابان اليوم السبت، إنه لا بد من العمل على توفير استثمارات استراتيجية لتأمين المزيج المستقبلي الأمثل من الطاقة، بما يشمل مصادر الطاقة التقليدية، التي تشهد تأخراً في الاستثمارات في كل من إنتاجها ورفع درجة نظافتها، إلى جانب مصادر الطاقة الجديدة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه يجب أن يتوسع العالم في تمويل عمليات البحث والتطوير، بهدف تخفيف الآثار البيئية لاستخدام الطاقة، وأن يشمل هذا تطوير مصادر جديدة نظيفة للطاقة، وتعزيز الأداء البيئي للمصادر التقليدية التي ستظل تشكل الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة العالمي.