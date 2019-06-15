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أخبار محلية > مواطن يقتل طفله ويدفنه في منطقة صحراوية ويطعن زوجته الحامل
15/06/2019   2:23 م

مواطن يقتل طفله ويدفنه في منطقة صحراوية ويطعن زوجته الحامل

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أقدم مواطن في الثلاثينيات من العمر في محافظة عفيف بمنطقة الرياض، اليوم (السبت)، على قـتل طفله البالغ من العمر سنتين، كما قام بطعن والدته الحامل عدة طعنات.

وأوضحت مصادر بحسب “سبق” أن الجهات الأمنية في عفيف تلقت بلاغاً من مواطنة على طريق الرياض – الطائف، أفادت فيه أن زوجها طعن طفلها، بعد أن اصطحبهم في مركبته فجر اليوم في رحلة إلى الطائف، كما قام بطعنها أثناء العراك معه لإنقاذ الطفل من الموت.

بدورها، انتقلت الفرق الأمنية إلي المكان، وبتمشيط المنطقة، عثر على جثـة الطفل على بعد 85 كلم من عفيف، بعد أن نحره والده ودفن جزءاً منه على عمق 2 كلم من الطريق، وقامت الفرق الإسعافية بنقل جثمان الطفل إلى مستشفى ظلم، فيما أُلقي القبض على الجاني وتم إيقافه لمتابعة الإجراءات النظامية بحقه.

مواطن يقتل طفله ويدفنه في منطقة صحراوية ويطعن زوجته الحامل

أخبار محلية
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