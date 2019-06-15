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أخبار محلية > صدور توجيهات بتطبيق عقوبة “التشهير” في 3 مخالفات جديدة
15/06/2019   2:22 م

صدور توجيهات بتطبيق عقوبة “التشهير” في 3 مخالفات جديدة

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كشفت مصادر عن صدور توجيهات بتطبيق عقوبة “التشهير” في ثلاث مخالفات جديدة، وذلك إضافةً إلى ذات العقوبة المقررة في نشاطات أخرى.

وأوضحت المصادر، أن التوجيهات تضمنت نشر ملخص العقوبات على نفقة المخالف في حالة مخالفة أنظمة: الأسماء التجارية، واستيراد المواد الكيميائية، والمعادن والأحجار الكريمة.

وأشارت إلى أن التوجيهات أجازت تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة ونشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.وفق “أخبار 24”.

صدور توجيهات بتطبيق عقوبة “التشهير” في 3 مخالفات جديدة

أخبار محلية
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