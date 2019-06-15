فريق طبي ينقذ حياة شخص اخترقت عصا جمجمته وخرجت من الطرف الآخر

تمكن فريق طبي في مجمع الملك فيصل بالطائف، من إنقاذ حياة مصاب، اخترقت عصا مدببة جمجمته وخرجت من الطرف الآخر، وذلك بعد جراحة دقيقة خضع لها.
وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، إن المصاب وصل إلى قسم الطوارئ وهو في غيبوبة تامة، وأثارت حالته ذهول الأطباء الذين أخضعوه على الفور للفحوصات والعديد من الأشعة لتحديد الأجزاء المصابة.
وأوضح أن الأشعة أظهرت إصابته بكسور وتفتت بالجمجمة، وكذلك إصابات في غشاء المخ، لافتا إلى أنه تم إخضاعه لجراحة دقيقة استمرت لنحو ساعتين لإخراج العصا ومعالجة التهتكات.وفق “أخبار 24”.
وأكد الربيعي أن العملية تكللت بالنجاح، حيث تماثل المريض للشفاء ويستعد حاليا لمغادرة المستشفى.