نشر اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر، مقطع فيديو له وهو يجري بعض التدريبات الرياضية، وذلك بعد يوم واحد من مغادرته معسكر منتخب بلاده الإعدادي لكأس الأمم الإفريقية.
وظهر “حمد الله” في الفيديو الذي نشره على حسابه بموقع “إنستقرام” بلياقة كاملة، وهو يؤدي تدريبات متنوعة داخل إحدى الصالات الرياضية.
وكان “حمد الله” حزم حقائبه ظهر أمس (الجمعة) وغادر مقر إقامة منتخب بلاده، وقد فشلت محاولات أعضاء من الطاقم الفني في ثنيه عن المغادرة، حيث رفض اللاعب البقاء في المعسكر.
وأشار الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيانٍ رسمي إلى خروج “حمد الله” من قائمة المنتخب للكأس القارية، وذلك بسبب تعرضه لإصابتين في الظهر والفخذ.
من جهته، قال طبيب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في مقابلة إذاعية إن “حمد الله” أخبره أمس الأول الخميس أنه قرر مغادرة المعسكر بسبب شعوره بعدم الارتياح، وأنه لن يكون بمقدوره العطاء مع المنتخب.
وفق “أخبار 24”.