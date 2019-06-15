الشباب يعلن قائمة خالد البلطان الأولية

أعلن نادي الشباب، يوم الجمعة، قائمة خالد البلطان الأولية، لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، والتي يتقدمها خليف الهويشان مرشحاً لمنصب نائب الرئيس.
وضمت القائمة الأولية للبلطان، عضوية كل من: فهد الشعلان، وفهد العليان، وأحمد الكنهل، وكنعان الكنعاني، وتركي الفرج.
وكانت الفترة المحددة لاستقبال طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي العاصمي، انتهت بتقدم قائمة واحدة فقط برئاسة البلطان.وفق “الرياضية”.
وبحسب البرنامج الزمني للانتخابات الصادر عن الهيئة العامة للرياضة، فإن استقبال الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، بدأ يوم الجمعة، وسينظر في الطعون المقدمة من 15 إلى 16 يونيو الجاري، ومن ثم فحص وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين في 17 من ذات الشهر يعقبها عقد الجمعية العمومية وعملية الاقتراع.