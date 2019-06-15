العجلان يرفض الترشح لرئاسة النصر

أكد نائب رئيس النصر السابق وعضو شرفه الحالي رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز العجلان، عدم صحة ما يتداول عن نيته الترشح لرئاسة النادي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وأشارت بعض المصادر إلى أنه رفض كل المطالبات الجماهيرية والشرفية التي حاولت اقناعه بترشيح نفسه خلفا لرئيس النادي السابق سعود آل سويلم الذي قرر الاكتفاء بمدة تكليفه والابتعاد عن الوسط الرياضي.
واشارت المصادر إلى أن بعض الأعضاء الشرفيين المؤثرين والقريبين من العجلان والجماهير تلقوا اعتذارا أدبيا منه شكرهم فيه على ثقتهم بشخصه وأوضح لهم أن ظروفه العملية والعائلية لاتسمح له بترشيح نفسه خصوصا وأن رئاسة النادي تتطلب جهود كبيرة ووقت وليس باستطاعته ذلك في الوقت الحاضر، وأنه سيظل مشجعا وعاشقا للنادي.وفق “الرياض”.
الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية الثانية ستعقد يوم غدا الأحد بعد أن اكتملت الأولى يوم الثلاثاء الماضي دون أن يتقدم أحد لشغل منصب الرئيس في النادي.