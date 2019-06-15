نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > وفاة رجل مرور وإصابة آخر إثر انقلاب دورية في رفحاء
15/06/2019   9:08 ص

وفاة رجل مرور وإصابة آخر إثر انقلاب دورية في رفحاء

+ = -
1054

توفي رجل مرور وأصيب آخر؛ إثر انقلاب دورية تتبع للمرور، صباح أمس (الجمعة)، في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضحت مصادر أن دورية المرور كانت تسير على الطريق الواقع بين محافظة رفحاء وبلدة لينه، قبل أن تنقلب بسبب انفجار إطار المركبة.

وبيّنت المصادر أن قائد المركبة تعرّض لإصابات كبيرة، وجرى نقله إلى مستشفى رفحاء المركزي وتنويمه في قسم العناية المركزة، بينما توفي مرافقه لحظة وقوع الحادث.وفق “أخبار 24”.

وأدى جموع المصلين صلاة الجنازة على المتوفى بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير، وجرى دفنه في مقبرة رفحاء.

وفاة رجل مرور وإصابة آخر إثر انقلاب دورية في رفحاء

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885048711.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.