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اخبار رياضية > “آل سويلم” يعلن موقفه النهائي من الترشح لرئاسة “النصر”
15/06/2019   9:07 ص

“آل سويلم” يعلن موقفه النهائي من الترشح لرئاسة “النصر”

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أعلن رئيس نادي النصر سعود السويلم، اعتذاره عن الترشح لرئاسة النصر؛ بسبب ظروفه الخاصة، مؤكداً أنه سيظل داعماً ومسانداً لأي إدارة تتولى المسؤولية في الفريق.

وأشار السويلم، في تغريدات دوّنها على حسابه بموقع “تويتر”، إلى أن الموسم الماضي كان استثنائياً بدعم الجماهير، وحقق فيه النصر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، من خلال فريق استثنائي قادر على حصد البطولات، سواءً على مستوى الرعاة، أو على مستوى الجهاز الفني واللاعبين، الذين أبرمت معهم عقوداً لا تقل عن عامين على أقل تقدير.

وقدّم السويلم اعتذاره عن أي تقصير حدث خلال الموسم الماضي، حاثاً أعضاء الشرف على المزيد من التكاتف لإسعاد جماهير النصر.وفق “أخبار 24”.

“آل سويلم” يعلن موقفه النهائي من الترشح لرئاسة “النصر”

اخبار رياضية
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