حالة الطقس المتوقعة غداً السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر.
فيما توقعت أن تعاود درجات الحرارة العظمى في الارتفاع المحسوس على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من وسط المملكة.
ويُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.
وأشارت الأرصاد إلى أنه يُتوقع أن تسجل الأحساء غداً أعلى درجة حرارة (48)، فيما تُسجل أدنى درجة حرارة (19) في تبوك وأبها والقريات.وفق “أخبار 24”.