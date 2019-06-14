قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدداً من النصائح لتجنب انتشار الحشرات والآفات في المنازل لاسيما خلال فصل الصيف.
وحددت الهيئة عدة إجراءات يجب اتباعها للتخلص من الحشرات، منها وضع الأطعمة في أوانٍ محكمة الغلق، تنظيف المطبخ وغرفة الطعام من الأطعمة المتبقية أولاً بأول وتنظيف الأواني المتسخة، وتنظيف أسفل وخلف الفرن أو الثلاجة.
كما تضمنت الإرشادات، إصلاح تسرب المياه في المنزل، وضع شَبَكٍ على النوافذ يمنع دخول الحشرات، الحرص على التهوية السليمة للمنزل، إغلاق الشقوق في زوايا الجدران حتى لا تتخذها الحشرات مأوى لها.
وأوصت الهيئة كذلك بضرورة تغطية حاويات النفايات في المنزل والتخلص منها بشكل يومي، وتفريغ الفواكه والخضروات عند شرائها من الكرتون والتخلص منه فوراً إذ قد يكون مصدراً ناقلاً للحشرات داخل المنزل، ورش المبيد الحشري على أماكن اختباء الحشرات في شقوق الجدران.
وفق “أخبار 24”.