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أخبار محلية > ما هي تقنية الاهتزازات التحذيرية التي تنفذها وزارة النقل على الطرق؟ وما فائدتها؟ (فيديو)
14/06/2019   11:58 م

ما هي تقنية الاهتزازات التحذيرية التي تنفذها وزارة النقل على الطرق؟ وما فائدتها؟ (فيديو)

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كشف المركز الوطني لسلامة الطرق أن وزارة النقل طبقت تقنية الاهتزازات التحذيرية لتنبيه السائقين من انحراف المركبة والحد من الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن مجموع أطوال الطرق التي نُفذت فيها التقنية حتى الآن بلغت أكثر من 22.5 ألف كلم في مختلف المناطق.

وتقنية الاهتزازات التحذيرية هي إحدى مشاريع الوزارة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق السريعة، وهي عبارة عن مطبات إسفلتية منخفضة عن سطح الإسفلت بأبعاد محددة وترتيب وتكرار محدد يتم تنفيذها على أكتاف الطريق.

ومن فوائد هذه التقنية، تنبيه مستخدمي الطرق السريعة بإصدار أصوات معينة بمجرد خروجهم عن المسار الصحيح في حال الشعور بالنعاس أثناء القيادة، والانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وعدم وضوح الرؤية بسبب الأحوال الجوية.

وتستهدف وزارة النقل تنفيذ هذه التقنية في طرق بطول 56 ألف كلم خلال 3 سنوات.

صورة

وفق “أخبار 24”.

ما هي تقنية الاهتزازات التحذيرية التي تنفذها وزارة النقل على الطرق؟ وما فائدتها؟ (فيديو)

أخبار محلية
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