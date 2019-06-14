“الوزراء” يُوجه بتمديد المهلة الإلزامية لترقيم الإبل إلى العام القادم

وجّه مجلس الوزراء بتمديد المهلة الممنوحة لملاك الإبل بالتطبيق الإلزامي بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة لمدة عامٍ آخر.
ونص قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً على تعديل قراره رقم 269 والصادر في جمادى الآخرة 1439 ليكون على النحو التالي: “تعديل عبارة “خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ هذا القرار” الواردة في الفقرة (1) من البند (ثالثاً) لتكون: “خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ هذا القرار”، وهو ما يعني تعديل نهاية المهلة من العام الجاري 1440 إلى 1441هـ.وفق “أخبار 24”.
كما نص القرار على تعديل عبارة “بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخه” الواردة في البند (سادساً) لتكون: “بعد مرور أربع سنوات من تاريخه”.