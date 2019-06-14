تعرّف على مضيق هرمز.. أهم شريان نفطي بالعالم

تسبب الهجوم على ناقلتي نفط أمس الخميس في خليج عمان جنوب مضيق هرمز الذي يعد البوابة الرئيسية لحركة قطاع كبير من النفط العالمي في وقوع حريق ضخم، وإجلاء أكثر من 40 بحاراً. نستعرض هنا معلومات عن هذا المضيق المهم.
يفصل مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، ويبلغ عرضه 33 كيلومتراً، ووفقاً لشركة فورتيكسا للتحليلات النفطية فإن نحو خمس إنتاج العالم من النفط يمر عبر المضيق أي نحو 17.4 مليون برميل يومياً.
تمر عبر المضيق معظم صادرات الخام من السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق، وجميعها دول أعضاء في منظمة “أوبك”، كما يمر منه أيضاً كل إنتاج الغاز الطبيعي المسال المنتج في المنطقة.
وبرز المضيق أكثر حينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران بهدف وقف صادراتها من النفط، كما أن الأسطول الأمريكي الخامس متمركز في البحرين ومكلّف بحماية السفن التجارية في المنطقة.وفق “أخبار 24”.
وتعرض المضيق إلى محاولات من العراق وإيران خلال حربهما بين 1980 و1988 لعرقلة صادرات نفط البلد الآخر فيما عرف في ذلك الوقت بحرب الناقلات، كما تعرضت ناقلة النفط اليابانية إم ستار لهجوم في المضيق عام 2010.
في يوليو 2018، لمّح الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن بلاده قد تعطل مرور النفط عبر مضيق هرمز رداً على دعوات أمريكية لخفض صادرات إيران من النفط، وفي مايو 2019 هوجمت أربع سفن بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات قرب الفجيرة خارج مضيق هرمز.