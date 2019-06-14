يُواصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في مشاريعه بعدد من مناطق المملكة، حيث استمر التسليم خلال شهر مايو الماضي في نحو 20 مشروعاً تتوزع في 7 مناطق، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.
وأوضح برنامج “سكني” أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم فلل سكنية في 6 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان رماح، الدوادمي، ثادق، شقراء، العيينة، والمجمعة، بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ومشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية بمحافظة الخبر والمبرز و(إسكان الأحساء 1 والأحساء 2) وإسكان حفر الباطن.
كما شمل التسليم مشروعين في منطقة القصيم، هما (إسكان رياض الخبراء، وإسكان عنيزة)، أما في منطقة جازان فتشمل إسكان بيش، إسكان صامطة القفل، وإسكان صبيا، بالإضافة لثلاثة مشاريع في منطقة الحدود الشمالية إسكان رفحاء وإسكان عرعر وإسكان طريف، بالإضافة إلى إسكان حائل في منطقة حائل.
وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع ومرافق تعليمية وصحية وغيرها.
وفق “أخبار 24”.