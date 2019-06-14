خطباء الجمعة يُنددون بالعدوان الحوثي الإيراني على المدنيين بعد استهداف مطار أبها

ندد خطباء الجمعة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة اليوم بالعدوان الحوثي الإيراني الذي يستهدف المدنيين، مشيرين إلى أن الحوثيين ومن يقف خلفهم تمادوا في الطغيان وضربوا بكل القيم والقوانين الدولية عُرض الحائط.
وأكد الخطباء أن هذه التنظيمات الإرهابية لا تعرف سوى انتهاك الحرمات وعمليات التخريب وإثارة الفتن، لافتين إلى أن قيادة هذه البلاد تعمل من أجل أمن ورخاء وعز الدين وهو ما يتطلب أن نقابلهم بحسن الدعاء وصدق الولاء.
ودعا خطباء جمعة اليوم إلى التكاتف والتعاون والدعاء للجنود المرابطين على حدود المملكة، كما حذروا من خطر الشائعات وتداولها.وفق “أخبار 24”.
وكان وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وجه الخطباء بتخصيص خطبة الجمعة اليوم للحديث عن خطر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والتنديد بما قامت به من أعمال إرهابية.
وكان مقذوف حوثي سقط على صالة القدوم بمطار أبها الدولي صباح الأربعاء الماضي ما أدى لإصابة عدد من المسافرين بينهم نساء وأطفال.