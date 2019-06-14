بث التلفزيون الصيني لقطات تظهر لحظة انهيار قطاع كبير من جسر يمر فوق نهر واسع جنوب الصين، مما أدى إلى سقوط سيارتين في المياه وفقدان شخصين.
وقالت السلطات الصينية في تعليقها على الحـادث: إن قطاعاً طوله 120 متراً من الجسر الذي يعود بناؤه إلى سبعينيات القرن الماضي، انهار في وقت مبكر من صباح الجمعة.
وأضافت أن الجسر فوق نهر دونغجيانغ في مقاطعة غوان دونغ، وتجري السلطات تحقيقاً للوقوف على سبب الانهيار، مشيرةً إلى أن حارسي أمن كانا قريبين أنقذا رجلاً (44 عاماً)، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين.
وكان جنوبي الصين قد شهد هطولاً غزيراً للأمطار، وفيضانات تسببت في مـقتل 61 شخصاً، فيما لم يتبين بعد ما إذا كان تزايد منسوب المياه سبب انهيار الجسر أم لا.
وفق “أخبار 24”.